Bakırköy’de silahlı saldırıda kullanılan araç bulundu
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda kullanılan otomobil, Avcılar’da bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay gece Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bir fırının önünde yaşandı. Fırının önünde oturan 3 kişiye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayda yaralanan Emre N. ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre N.’nin yakınları olayın ardından hastaneye akın etti.
İkinci saldırı ise hastane bahçesinde yaşandı. Hastaneye gelen bir otomobilden acil önünde bekleyen Emre N.’nin yakınlarına doğru ateş edildi. Olayda Aziz Atacan Gamsızoğlu ve Ali K. isimli şahıslar yaralandı. Ağır yaralanan Gamsızoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
OLAYA KARIŞAN OTOMOBİL AVCILAR'DA BULUNDU
Öte yandan Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı gerçekleştirildiği sırada olaya karışan araç Avcılar Gümüşpala Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Polisin buradaki ilk incelemesinin ardından araç otoparka çekildi.
Avcılar İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde araç üzerinde tekrar inceleme yaptı. incelemede araç üzerinde kan izlerinin olduğu camlarının kırık ve sağ alt lastiklerinin ise patlak olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli tespit edildi.
Şüphelinin F.M.’nin olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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