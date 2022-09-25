Bakırköy'de vahşet: Eski komşusunu, çalıştığı yerde satırla katletti
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Necat D. ismindeki bir kişi, eski komşusu Cemal Kılıç'ı çalıştığı yerde satırla öldürdü. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında; Cemal Kılıç (40), fırında çalıştığı sırada yanına gelen eski komşusu Necat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Necat D. satırla Kılıç'a saldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kılıç başından ve boynundan yaralanırken, şüpheli elindeki satırla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipler, şüphelinin Nejat D. olduğunu tespit etti. Aşçı olduğu öğrenilen Necat D. çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.
KAMERALARA YANSIDI
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı olan şüphelinin fırının önüne gelerek bir süre beklediği, Kılıç'ın yalnız olduğunu anladıktan sonra içeri girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçıyor.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Nejat D. ifadesinde, Cemal Kılıç ile eskiden komşu olduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü kılıç ile konuşmaya gittiğini, ancak kendisine hakaret edince kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi.
"ESKİ KOMŞUSUYMUŞ"
Mahallede Esnaf olan Cesur Karaoğlu "Olay dün gece saat 02.30'da olmuş. Sanırım eski komşusuymuş. İçeri girdikten sonra satırla boynuna ve kafasına defalarca vurmuş. Parmaklarını da kesmiş. Sabah saat 05.00 sıralarında polis geldi. Cenazeyi kaldırdılar. Dört dörtlük bir insandı, kimseye bir zararı yoktu" dedi.
Emniyet'te 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Nejat D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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