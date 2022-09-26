Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul Bakırköy'de 23 Eylül Cuma günü kavgalı olduğu eski komşusu Cemal Kılıç'ı (40) çalıştığı fırında satırla öldüren Necat Denli (32) tutuklandı.
Şenlikköy Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen eski komşusu Celal Kılıç'ı (40), çalıştığı fırında satırla öldüren şüpheli Necat D. (32) Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılan şüpheli, savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Necat D'nin, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Bakırköy'de 23 Eylül Cuma günü Şenlikköy Mahallesi'nde bir fırında çalışan Celal Kılıç, yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen eski komşusu Necat D. ile tartışmış, bu kişinin satırla saldırması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri şüpheli Necat D'yi Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinde yakalayıp gözaltına almıştı.
Video Haberler
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- İşte vize işkencesinin perde arkası