Bakırköy'de trafik polisi Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:32

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:34

Fec kaza, 3 Kasım Pazar günü saat 06.00 sıralarında D-100 Kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobil çarpıştı.

Kaza bölgesinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldığı sırada Ahmet Gül yönetimindeki 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OGÜN YÜRÜMEZ ŞEHİT OLDU

Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez'in naaşı morga kaldırıldı.

Buradaki incelemenin ardından şehit Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde resmi tören düzenlendi.

Törenin ardından şehit polisin cenazesi memleketi Giresun'da toplara verildi. İETT otobüsü şoförü Ahmet Gül ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

ARAÇ İÇİ KAMERASI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın anının araç içi kamerası ve kent güvenlik sistemleri kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Trafik polislerinin iki aracın karıştığı kazaya müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün önce zabıta aracına çarptığı, ardından sürüklediği görülüyor.