Bakırköy'de TIR üst geçite çarptı: Trafik yoğunluğu yaşanıyor!

İstanbul Bakırköy'de TIR üst geçite çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bakırköy'de TIR üst geçite çarptı: Trafik yoğunluğu yaşanıyor!
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:52

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı.

Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

 

 


Etiketler: #BAKırköy #TIR #üst geçit

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