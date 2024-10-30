Bakırköy'de TIR üst geçite çarptı: Trafik yoğunluğu yaşanıyor!
İstanbul Bakırköy'de TIR üst geçite çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı.
Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Etiketler: #BAKırköy #TIR #üst geçit
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