Bakırköy'de turisti görünce aracındaki müşteriyi indiren taksiciye 'trafikten men' cezası
Bakırköy'de yoldaki turisti görünce aracındaki yolcuları indiren taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesildi, taksi 10 gün trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir
taksi sürücüsünün Florya'da aracına binen vatandaşları yoldaki turisti görünce
indirdiğine dair görüntülerin ulusal basın ve sosyal medyada yer alması üzerine
çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen taksi sürücüsü
M.E. yakalandı.
10 GÜN SÜREYLE MEN EDİLDİ
Sürücüye, ''Çalışma ruhsatı kapalı olduğu halde yolcu taşımak''tan 4 bin 64 lira para cezası kesilirken, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.
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