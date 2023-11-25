AKP'nin '25 Kasım' önlemi: Taksim Meydanı kapatıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle eylemlere karşı alınan 'güvenlik önlemleri' kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Meydan öğle saatlerinden itibaren kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 14:14
AKP'nin '25 Kasım' önlemi: Taksim Meydanı kapatıldı
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İstanbul Taksim Meydanı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha halka kapatıldı.   

Bariyerlerle çevrilen meydan öğle saatlerinden itibaren kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.


25 kasım Taksim Meydanı Kadına Karşı Şiddet İzleme Raporu

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