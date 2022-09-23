Gürültülü cinsel ilişkinin cezası belli oldu: Komşuları şikayet etti
İngiltere'de gürültülü şekilde cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle komşuları tarafından şikayet edilen bir kadın, 300 sterlin para cezasına çarptırıldı.
İngiltere’nin Wrexham kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kristin Morgan, gürültülü seks yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından şikayet edildi. Morgan şikayet neticesinde 300 sterlin para cezasına çarptırıldı.
Medyatava'da yer alan habere göre, komşularının 2020 yılında yetkililere başvurduğu ve Morgan’a uyarı bildirimleri gönderildiği ancak tüm bunlara rağmen şikayetlerin devam ettiği aktarıldı.
Komşular, durumu kanıtlamak için evin çevresine gürültü monitörleri kurduklarını ve bu sayede sesleri kaydedebildiklerini söyledi.
Morgan ise kendini savunurken evine yalıtım yaptırmak istediğini ve bunun için para biriktirdiğini söyledi.
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