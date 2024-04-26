Balayı tatili kötü bitti... Kapadokya'da tarihi kalede 3 metreden düşüp ayağını kırdı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine eşiyle balayı için gelen Hatice Atay (43), tarihi Ortahisar Kalesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşüp, ayağını kırdı.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 17:30
Balayı tatili kötü bitti... Kapadokya'da tarihi kalede 3 metreden düşüp ayağını kırdı
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Ankara'dan balayı için gelen Hatice Atay, eşi ile birlikte bölgenin simge noktalarından 86 metre yüksekliğindeki tarihi Ortahisar Kalesi'ne çıktı.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Zirveye 1 metre kala Hatice Atay dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Atay'ın sağ ayağı kırıldı. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve UMKE ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, ip sistemi kurarak Atay'ı kurtarma sedyesi ile bulunduğu yerden 30 metre aşağı indirdi. Atay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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