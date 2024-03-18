Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçtu.

AA
18 Mart 2024 Pazartesi, 11:16
Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyenler için tur hizmeti sunan sıcak hava balonları sabah erken vakitte uçuş için hazırlandı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Turistlerin bindiği sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine firma görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları peribacaları üzerinden al bayrakla süzüldü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Türk bayrağı taşıyan balonlar Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

18 mart kapadokya balon

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