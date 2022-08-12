Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi
Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde baygın halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.
Doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.
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