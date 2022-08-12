Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
'Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği' Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararı duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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