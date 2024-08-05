Balığa gittiği göle düşüp boğuldu
Burdur'da oğluyla balık tutmaya gittiği baraj gölüne düşen Mehmet Uysal boğuldu.
Burdur merkez Akyaka köyünde oturan Mehmet Uysal, oğluyla dün akşam üzeri Karaçal Ali Kılcı Barajı'na balık tutmaya gitti. Uysal, bir anda dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri tarafından baraj gölünden çıkarılan Mehmet Uysal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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