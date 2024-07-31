Niğde'de göle giren genç boğuldu
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde göle giren genç boğuldu.
Niğde'de Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyünde Karagöl'e giren 24 yaşındaki Ali Kuzum, yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi.
Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Kuzum, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuzum, kurtarılamadı.
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