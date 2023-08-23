Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:47

Güncelleme: 23.08.2023 - 12:47

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ne zaman biteceği internette araştırılıyor. Balıkçılar av yasağının bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, balık av yasağı bitti mi? Balık av yasağı ne zaman bitecek? Av sezonu ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni balık av sezonu Akdeniz'de 15 Eylül, diğer tüm denizlerde ise 1 Eylül'de başlayacak. Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de ağlarını suya bırakacak balıkçılar, sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşmesini de sağlayacak.

DENİZLERDE NEDEN AV YASAĞI İLAN EDİLİYOR?

Av yasakları denizlerimizi ve balıklarımızı korumak adına alınan bir önlemdir. Balık avı yasağı, balık üremesinin zarar görmemesi ve devamlılığının sağlanması için belirli periyotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri göz önüne alınarak, yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popülasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.