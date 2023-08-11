Yayınlanma: 11.08.2023 - 06:42

Güncelleme: 11.08.2023 - 06:42

Evde balık pişirmenin keyfi bir başka. Ancak önlem alınmazsa balık pişirirken çıkan kokular hoşumuza gitmeyebilir. Birkaç püf noktasına dikkat ederek balık kokusuna veda edebilirsiniz. Balık kokusunu önlemek için neler yapmalıyız?

BALIK KOKUSUNU İÇİN LİMON DİLİMLEYİN!

Balık pişirdikten sonra ortaya çıkan kötü kokuyu gidermek için limonu dilimleyin. Tavadaki kızgın yağın içerisinde kestiğiniz limon dilimlerini ekleyin ve kızartın. Bu esnada kokunun dağıldığını göreceksiniz.

BALIK KOKUSUNU İÇİN VANİLYA KAYNATIN!

Vanilya da hoş kokusuyla, esans olarak kullanılan bir malzemedir. Balıkları pişirirken başka bir tencerenin içerisine vanilya ve su ekleyerek kaynatın.

BALIK KOKUSUNU İÇİN KURU ÇAYI KAVURUN!

Kuru çayı teflon tavanın içerisine alarak kavurun. Bu işlem kötü kokuyu bastırır ve çayın taze kokusunu mutfağınıza yayar.

BALIKLARI ASPİRATÖRE YAKIN YERDE PİŞİRİN!

Balıkları pişirirken aspiratöre yakın olmaya özen gösterin. Davlumbaz, kötü kokuyu kendine doğru çeker. Eğer davlumbaz yoksa, pişirme esnasında mutfak camını açıp kapıları kapatın. Bu sayede koku sadece mutfakta kalır ve kısa sürede çıkar.

TENCEREYE DEFNE YAPRAĞI, KARANFİL EKLEYİN!

Balığı pişirirken kokusunu önlemek için, pişirme kabının içerisine defne yaprağı koyabilirsiniz. Tüm balıkları pişirdikten sonra bir tencerenin içerisini suyla doldurun. Tencereye sirke, çubuk tarçın ve karanfil koyarak kaynatın.

BALIK KOKUSUNU İÇİN MAYDANOZ EKLEYİN!

Eğer balıkları kızartma usulüyle pişirecekseniz, kızartma yağına birkaç dal maydanoz ekleyin.

BALIK KOKUSUNU İÇİN SİRKELİ SU KAYNATIN!

Balıkları pişirirken başka bir tencerede sirkeli su kaynatarak bu kokuyu giderebilirsiniz.



