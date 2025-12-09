Balık avı için açıldığı denizde kayboldu: Arama çalışmaları 7 gündür sürüyor!

Refik Sahiloğulları, 2 Aralık'ta sabah saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nden balıkçı teknesi ile denize açıldı.

Tekne, akşamüzeri başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, dalış timleri ve kıyı ekipleri, arama çalışması başlattı.

Aşırı rüzgar, yüksek dalga ve yer yer görüş zorluğuna rağmen ekipler, 7 gündür deniz yüzeyinde ve su altında arama çalışması yapıyor.

Ekiplerin çalışması devam ederken, zorlu hava koşulları süreci zaman zaman güçleştiriyor.