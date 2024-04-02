Kayıp olarak aranıyordu… Ölü bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:41
Kayıp olarak aranıyordu… Ölü bulundu
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Kazımkarabekir Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam iftardan sonra evden ayrıldı.

Yakınları, Koçer'den bir daha haber alamamaları üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Koçer'in son olarak Sanayi Sitesi yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

Aramalar sonucu Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu.

Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü değerlendirilen Koçer'in cesedi, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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