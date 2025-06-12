Balık tutmak için gitti: Cesedi bulundu

Olay, Seydilli köyü mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Resul Doğan (38) balık tutmak için Murat Nehri'ne girdi. Bu sırada ayağına tor isimli balık ağı dolanan Doğan, akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, UMKE, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma ile şahsın cansız bedeni, su altında bulunarak çıkartıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.