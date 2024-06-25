Balık tutmak isterken canından oldu
Isparta’da balık tutmak amacıyla Eğirdir Gölü’ne giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.
Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı, Eğirdir Gölü’ne kıyısı bulunan Yenice köyünde, dün gece saatlerinde gölde balık tutmak için evden ayrılan Şakir Demirkol’dan (74) bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbarla birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı gölde Demirkol’un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın Parkinson hastası olduğu ve suda rahatsızlanarak vefat ettiği tespit edildi.
Demirkol’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
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