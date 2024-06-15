Isparta'da bahçeler erkenden mor renge büründü!

Yayınlanma: 15.06.2024 - 13:19

Güncelleme: 15.06.2024 - 13:19

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, namıdiğer 'lavanta kokulu köy'de lavanta tarlalarının geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Son yıllarda tarımla bütünleşen kırsal turizm faaliyetleriyle birlikte tarlalar fotoğraf stüdyolarına dönüşmüş durumda.

Lavantanın başkenti olarak adlandırılan Kuyucak köyünde lavanta sezonu başladı. Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği doğal fotoğraf stüdyoları, bu yıl da hazırlıklarını tamamladı ve misafirlerini bekliyor.

Kuyucak Köyü Muhtarı İsmail Tezcan, lavanta kokulu köyün misafirleri karşılamaya hazır olduğunu belirterek özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi lavanta bahçelerine davet etti.

Lavanta bahçelerindeki yeni sezonun ilk misafirleri, doğal lavanta stüdyolarında bol bol fotoğraf çekiyor ve zaman geçiriyorlar. İlk defa böyle bir güzellik içinde olduklarını belirten misafirler, gördükleri manzara karşısında adeta mest olduklarını ifade ettiler.