Balık tutuyordu: Çaya düşen genci arama çalışmaları başlatıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, balık tutmak için gittiği çay kenarında dengesini kaybederek suya düşen 18 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, Kurtalan'ın Gözpınar köyü Yanarsu Çayı'nda balık tutmaya çalışan 18 yaşındaki V.U., dengesini kaybedip suya düştü.
Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve kurbağa adamlar sevk edildi.
Gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
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