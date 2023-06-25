Ünlü aktörün kaybolduğu dağda insan kalıntıları bulundu

İngiliz Julian Sands'in kaybolduğu bölgede insan kalıntıları bulundu. Yetkililer, kimlik tespit çalışmalarına başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 17:14
Ünlü aktörün kaybolduğu dağda insan kalıntıları bulundu
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Ocean's Thirteen, Madalyon ve Örümcek Korkusu gibi ünlü yapımlarda rol alan Julian Sands, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Baldy Dağı'nda kayboldu. 

San Bernardino polisi, Julian Sands'in kaybolduğu dağlık alanda yürüyüş yapan bir grubun, insan kalıntıları bulduğunu ve bulunan kalıntıların kimlik tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı. 

Sands'in kaybolmasından bu yana ailesi ilk açıklamasını cuma günü yaptı. Açıklamada, "Julian'ı harika bir baba, eş, kaşif, doğal dünya ve sanat aşığı, özgün ve işbirlikçi bir sanatçı olarak parlak anılarla kalbimizde tutmaya devam ediyoruz" denildi.

Polis ayrıca, Sands için 17 Haziran'da sekizinci kez yapılan arama çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.


Aktör ingiliz

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