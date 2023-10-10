Balık üretimi yapılan havuzda ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde özel bir su ürünleri firmasına ait balık üretimi yapılan toprak havuzlarda bir kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 07:12
Balık üretimi yapılan havuzda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Milas'ın Savran Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren bir firmada çalışan 55 yaşındaki Samet Adalıoğlu, toprak havuz diye tabir edilen balık yetiştirme havuzunda boğulmuş vaziyette bulundu.

Şüheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlatan Jandarma, yaptığı incelemede 55 yaşındaki Samet Adalıoğlu, toprak havuzda suyu karıştıran makinenin yerini değiştirmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Savran Mahallesi’ni üzüntüye boğan olayla ilgili incelemelerini sürdüren Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemlerde olayın güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; Adalıoğlu’nun, havuz karıştıran makineyi orta kısma taşımak amacıyla beline ip bağlayarak havuza girdiği, ancak bir anda hareketsiz kalarak suyun içine düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 1 saat sonra işletme sahipleri tarafından cesedi bulunan Samet Adalıoğlu’nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken talihsiz işçinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.


muğla boğulma

İlgili Haberler

Hatay'da beton mikseri devrildi: Sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'da beton mikseri devrildi: Sürücüsü hayatını kaybetti
Evinde yangın çıktı: Uzman doktor, hayatını kaybetti

Evinde yangın çıktı: Uzman doktor, hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler