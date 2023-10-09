Hatay'da beton mikseri devrildi: Sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 19:45
Hatay'da beton mikseri devrildi: Sürücüsü hayatını kaybetti
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi'nde Hasan Dalbudak'ın (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen beton mikseri kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Dalbudak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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