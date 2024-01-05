Balıkçıların ağına deniz mayını takıldı... Bölge araç trafiğine kapatıldı!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:27
Balıkçıların ağına deniz mayını takıldı... Bölge araç trafiğine kapatıldı!
Abone Ol google-news

Ereğli Limanı Bozhane mevkiinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.

Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.


balıkçı deniz mayını Ereğli sahil güvenlik deniz

İlgili Haberler

Son Dakika... Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

Son Dakika... Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama!
Karadeniz’de yük gemisi mayına çarptı: 2 yaralı

Karadeniz’de yük gemisi mayına çarptı: 2 yaralı
Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi gönderiyor

Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi gönderiyor

En Çok Okunan Haberler