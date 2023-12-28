Son Dakika... Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama!

Son dakika haberi... Tuna Nehri'nde bir geminin mayına çarptığı öğrenildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:04
Son Dakika... Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama!
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Ukrayna güney askeri komutanlığı, tahıl yüklemek üzere Tuna Nehri'ndeki bir limana giden Panama bayraklı dökme yük gemisinin Karadeniz’de Rusya tarafından yerleştirilen mayına çarptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, mayına çarpan geminin kontrolünü kaybettiği ve üst güvertede yangın çıktığı ifade edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 Türk denizcinin durumlarınıniyi olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir."


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