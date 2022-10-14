Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar
Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, poyraz sebebiyle 1 haftadır denize açılamıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra geçen hafta cuma günü Marmara Denizi’nde başlayan poyraz, 1 haftadır etkisini sürdürüyor.
Poyraz fırtınası sebebiyle Süleymanpaşa'daki balıkçılar 1 haftadır denize açılamıyor.
Saatte yaklaşık 60 kilometre hızla esen poyraz sebebiyle çok sayıda şilep ve tanker de Tekirdağ kıyılarına demirledi. Balıkçılar, poyraz fırtınasının bir an önce geçmesini bekliyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Poyrazın esmesiyle balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini şu anda ağ bakım tamiriyle geçiriyor. Havaların tekrar düzelmesiyle beraber faaliyetlerine devam edecekler. Bu sene eylül ayından bugüne kadar palamut avcılığı çok iyi geçiyor. Tüm balıkçı arkadaşlarımız memnunlar. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek” dedi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- Kafasına Türk bayrağı düştü