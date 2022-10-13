Son Dakika... Balıkesir'de art arda deprem!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.3 büyüklüğünde ve 3.1 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.25'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.3 ve 3.1 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 13, 2022
BUGDAYLI-GONEN (BALIKESIR) https://t.co/pm54lMkjze
13.10.2022, 17:25:32 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 9.6 km#Kandilli
İlk deprem, yerin 9.6 km derinliğinde olurken diğerinin ise 8.2 derinliğinde olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 13, 2022
BUGDAYLI-GONEN (BALIKESIR) https://t.co/O7f1Tv38jH
13.10.2022, 17:25:51 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 8.2 km#Kandilli
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