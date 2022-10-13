Son Dakika... Balıkesir'de art arda deprem!

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:40

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.25'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.3 ve 3.1 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi.

İlk deprem, yerin 9.6 km derinliğinde olurken diğerinin ise 8.2 derinliğinde olduğu kaydedildi.