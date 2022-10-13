Son Dakika... Balıkesir'de art arda deprem!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.3 büyüklüğünde ve 3.1 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 17:40
Son Dakika... Balıkesir'de art arda deprem!
Abone Ol google-news

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.25'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.3 ve 3.1 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi.

İlk deprem, yerin 9.6 km derinliğinde olurken diğerinin ise 8.2 derinliğinde olduğu kaydedildi.


deprem deprem 2022 AFAD son depremler Son depremler listesi Son depremler Kandilli son depremler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler