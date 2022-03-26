Balıkçılığı mayın korkusu vurdu
İstanbul Boğazı girişinde mayın alarmı Zonguldaklı balıkçıları da tedirgin etti.
İstanbul Boğazı girişinde balıkçılar tarafından tespit edilen mayın Zonguldaklı balıkçıları tedirgin etti.
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmasından sonra Zonguldaklı balıkçılar olarak tedirgin olduklarını söyledi.
“Sabah balığa çıkarken panik olduklarını ve tedirginlik yaşadıklarını" ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “Sahil Güvenlik Bot Komutanlığından aldığımız son bilgilere göre İğneada Kefken arasında her türlü ticari amatör avcılık yasak. Şuanda bize herhangi bir yasaklanma gelmedi. Gelirse bütün balıkçı arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Sabah balığa çıkarken bizde bir panik yaşandı. Çok tedirgin olduk. Her an bir tehlikeye maruz kalabiliriz. Bu konuda denize çıktığımızda önümüze dikkat etti. Zaten cihazlarımız var. Özellikle endüstriyel balıkçılarımızı uyardık. Ama şu anda bir rahatlama oldu. Bizde herhangi bir sıkıntı yok ama Kefken’e kadar yasaklama var. Ani bir durum olursa biz balıkçı arkadaşlarımızı uyaracağız” şeklinde konuştu.
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