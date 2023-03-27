Balıkesir açıklarında 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 20:29
Balıkesir açıklarında 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye "KB-4510" botuyla sevk edilen ekipler, 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Diğer bir operasyonda ise can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, yine "KB-4510" botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.


Balıkesir düzensiz göçmen düzensiz göç

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