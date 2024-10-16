Balıkesir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:04

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 20'si çocuk, 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #Balıkesir #göçmen #düzensiz göçmen

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