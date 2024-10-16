Balıkesir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 20'si çocuk, 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #Balıkesir #göçmen #düzensiz göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Köşk'te hasat devam ediyor: Bir bahçeden 2 ton ürün...
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?