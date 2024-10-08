Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:11

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçedeki şüpheli iki otomobile operasyon gerçekleştirdi.

Araçlarda yapılan aramalarda şişme bot, bot motoru, 17 can yeleği, 5 el pompası, 39 litre benzin, 4 bot tahtası ele geçirildi.

Söz konusu iki otomobilin de muhafazaya alındığı operasyonda yakalanan 17 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

4 GÖZALTI

Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelileri S.T. (48), İ.C. (46), G.E.T. (23) ve F.G'nin (37) ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Balıkesir

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