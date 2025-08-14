Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
18.07 sıralarında gerçekleşen deprem 13.7 kilometre derinlikte oldu.
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.07'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.08.2025 18:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
