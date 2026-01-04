Balıkesir'de kayıp olarak aranan Elif Kumal olayında dikkat çeken iddialar

Erdek'e bağlı Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal olayında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

İddiaya göre Elif Kumal, kaybolduğu gece kamp alanından ayrıldıktan bir süre sonra Enis G.'yi telefonla aradı. Bu görüşmede Elif, "Araçta kapılar sıkıştı, çıkamıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Ayrıca Enis G.'nin, gerek yetkili birimlere gerekse kendisini sorgulayan üst düzey görevlilere, arama çalışmalarının özellikle gölet çevresinde yoğunlaştırılması gerektiğini, aracın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu dile getirdiği öğrenildi.

ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILMIŞ

Edinilen bilgilere göre; Enis G.'nin abisinin Elif Kumal'ın ailesiyle sürekli iletişim halinde olduğu, ayrıca Enis G.'nin arkadaş çevresinin de arama kurtarma faaliyetlerine aktif şekilde katıldığı ifade edildi.