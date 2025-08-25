Balıkesir’de peş peşe depremler... Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o fay hattına dikkat çekti!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, peş peşe gelen sarsıntılarla gündeme geldi. Daha önce 6.1 büyüklüğünde deprem yaşayan bölgede, bu kez 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde üç ayrı deprem kaydedildi.

Depremler başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremler sonrası yurttaşların paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi.

O FAYA DİKKAT ÇEKTİ

Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, şu açıklamayı yaptı:

“Sındırgı’daki depremden sonra artçıların sürmesi doğaldır. Bu, yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak Simav Fay Zonu, yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.”

20 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI

Üşümezsoy, küçük depremlerin yalnızca birkaç kilometrelik fay parçalarını kırdığını, büyük depremlerde ise onlarca kilometrelik fayın harekete geçtiğini vurguladı.

Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten uzman, bu nedenle artçıların uzun süre devam edeceğini ifade etti.