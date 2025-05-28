Balıkesir’de rüzgar CHP’den yana esiyor: Ahmet Akın zirvede!

Balıkesir’de 3-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir kamuoyu araştırması, hem yerel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Gündemar Araştırma tarafından Balıkesir’in 20 ilçesinde 1533 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle (CAPI) yapılan ankette, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oy oranını yükselterek açık ara öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise CHP’nin üç farklı adayı karşısında geride kaldı.

AHMET AKIN OY ORANINI %58’E ÇIKARDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %51,1 oy oranıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP’li Ahmet Akın, “bugün seçim olsa” oy oranını %58,6’ya taşıdı. En yakın rakibi AK Parti adayı Yücel Yılmaz ise %32,8 oyda kaldı. Diğer partilerin adayları ise daha düşük oranlarda kaldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANSI İKİYE BÖLDÜ

Araştırmaya katılanların %40’ı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin son bir yıl içindeki performansında “herhangi bir değişim olmadığını” belirtirken, %39’u olumlu görüş belirtti. %21’lik kesim ise belediyenin performansını olumsuz buldu. Ahmet Akın ise katılımcıların %43’ü tarafından başarılı bulunurken, %19’u başarısız olarak değerlendirdi.

BALIKESİR’DE CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

Erken genel seçim olması durumunda Balıkesir’de CHP’nin %42,4 oy oranıyla birinci parti olması bekleniyor. AK Parti’nin oy oranı ise %29,7 olarak ölçüldü. İYİ Parti %8,5, MHP %7,4 oy aldı.

BAŞARILI İCRAATLAR ARASINDA ‘KENT LOKANTASI’ ÖNE ÇIKIYOR

Katılımcıların %9,1’i Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın en başarılı icraatı olarak “Kent Lokantası”nı gösterdi. Bunu %9,0 ile “halkla iletişim” ve %6,7 ile “yol çalışmaları” takip etti. Ancak toplamda %41,3’lük bir kesim belediyeden “büyük bir icraat” görmediğini ifade etti.

BALIKESİR’DE EN ÇOK KONUŞULAN SORUNLAR

Son bir ayda Balıkesir’de en çok konuşulan sorunlar ise şöyle sıralandı: %32,7 ile su faturaları, %23,8 ile çöp sorunu, %21,5 ile yol yenileme çalışmaları, %15,5 ile sokak hayvanları ve %13,9 ile belediyedeki işten çıkarmalar.

ÜLKE GÜNDEMİNDE İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI ÖNE ÇIKTI

Balıkesirlilerin ülke gündemi ile ilgili en çok konuştuğu konu, %33,9’luk oranla CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması oldu. Bunu %29,6 ile hayat pahalılığı, %24,6 ile öğrencilerin tutuklanması ve %23,5 ile İstanbul depremi takip etti.

ERDOĞAN, İMAMOĞLU, YAVAŞ VE ÖZGÜR ÖZEL’E KARŞI GERİDE

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa, Balıkesir’de yapılan ankete göre Erdoğan, CHP’nin üç önemli adayı karşısında geride kalıyor:

Ekrem İmamoğlu %58,4 – Erdoğan %41,6

Mansur Yavaş %61,9 – Erdoğan %38,1

Özgür Özel %53,8 – Erdoğan %46,2

Gündemar Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, “Balıkesir’de gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı araştırma, seçmenin yerel yönetim ve ülke siyasetine bakışını net biçimde ortaya koyuyor. Yerel seçimde Ahmet Akın’ın oylarını artırması ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın CHP adayları karşısında geri kalması dikkat çekici sonuçlar arasında” dedi.