Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: Balıkesir’de ‘kopya aday’ Ahmet Akın kaç oy aldı?

31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın'a karşı aynı isimle bağımsız bir aday ortaya çıkmıştı. CHP'li Akın durumu iktidar temsilcilerinin 'kirli bir tezgâhı' olarak yorumlamıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:53
Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: Balıkesir’de ‘kopya aday’ Ahmet Akın kaç oy aldı?
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Ahmet Akın yüzde 51.10 oy alarak Balıkesir'in yeni belediye başkanı. Akın mazbatasını dün yapılan törenle aldı. Seçime Akın'la aynı isimle giren adayın ise kaç oy aldığı merak konusu oldu.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın ile aynı isime sahip olan bir aday ortaya çıkmıştı. Ahmet Akın bu durumu "İktidar temscilerinin kirli bir tezgahı" olarak yorumlamıştı. Ardınan adayın seçim sürecinde görülmemesi de gündem olmuştu.

AHMET AKIN KAÇ OY ALDI?

CHP'li Ahmet Akın ile aynı isme sahip bağımsız aday Ahmet Akın Balıkesir'de 2 bin 304 oy aldı. Bağımsız aday Akın aldığı bu oy sayısı ile Memleket, Vatan ve HÜDA PAR gibi iddialı partileri geride bıraktı.

CUMHURİYET ORTAYA ÇIKARMIŞTI...

Gazetemizin Ankara temsilcisi Sertaç Eş'in ortaya çıkardığı CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın'a karşı aynı isimle bağımsız aday çıkarılması seçimlerden önce gündem olmuştu. CHP adayı Ahmet Akın, isim benzerliği ile kendisine gelecek bazı oyların yön değiştirilmesinin amaçlandığını, bu tezgâhın bilinçli olarak kurulduğunu savunmuştu.


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