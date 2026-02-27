Balıkesir'de su sorunu çözüldü... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: 'İçme ve kullanma sularımız kesintisiz akacak'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BASKİ yöneticileriyle birlikte Nergis Çayı’nda yaptığı açıklamada “Balıkesir Büyükşehir’in kendi öz kaynaklarıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda Nergis Çayı, Üzümcü Çayı ve Ovaköy Kuyular Bölgesi’nde yürütülen üç aşamalı proje ile Balıkesir'in en az 20 yıllık içme suyunu garanti altına aldık” dedi.

SULARIMIZ KESİNTİSİZ AKACAK

“Göreve gelir gelmez Balıkesir’in en önemli sorunlarından birinin de içme suyu sorunu olduğunu tespit etmiştik. Su kaynaklarının hızla tükendiği, her yılın bir önceki yıla göre doğada daha az su kaynağı olduğu günümüz koşullarında bir damla suyun bile çok kıymetli olduğunu bildiğimiz için Balıkesir merkeze yakın üç bölgede planlı bir çalışma yaptık. Çünkü kesintisiz içme ve kullanma suyu sorunu kronikleşmiş bir haldeydi. İlk yaptığımız işlerden biri bu nedenle doğada başıboş akan suları ıslah etmek ve alternatif su kaynakları oluşturmak için çalışmak oldu” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın çalışmalarını şöyle özetledi:

Kendi öz kaynaklarımızla başlattığımız üç aşamalı çalışmanın birinci aşaması olan Nergis Çayı bölgesi terk edilmiş bir haldeydi, öncelikle burayı rehabilite ettik ve burayı Balıkesir’imizin en önemli içme suyu noktası haline getirdik. Nergis Çayı şu an da Balıkesir’imizin içme suyunun beşte birini rahatlıkla karşılar duruma geldi. Daha sonra ikinci aşamada Üzümcü Çayı’nı rehabilite ettik. Üçüncü aşamada ise Ovaköy Kuyular Bölgesi’nde sondaj yaptığımız 15 kuyunun 14’ünde su bulduk. 25 kilometrelik yeni içme suyu iletim hattı döşedik. Ortaya koyduğumuz bu çalışma neticesinde Balıkesirli hemşehrilerim asla ve asla önümüzdeki 20 yıl boyunca içme suyu sıkıntı çekmeyecek, içme ve kullanma sularımız kesintisiz akacak. Benzer çalışmaları su sorunu yaşayan ilçelerimize de taşıyacağız.