Balıkesir’de tavuk çiftliğinde yangın: 5 bin civciv öldü

21.11.2025 09:41:00
DHA
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 5 bin civciv öldü.

Yangın, gece saatlerinde Savaştepe ilçesine bağlı İsadere Mahallesinde faaliyet gösteren Uğur Soylu’ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde çıktı.

Image

Çiftlikten yayılan alev ve dumanları gören personelin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Image

Soğutma çalışmaları sürerken yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin civcivin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

