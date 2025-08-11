Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir'de yıkılan ve hasarlı bina sayısı belli oldu

Balıkesir'de yıkılan ve hasarlı bina sayısı belli oldu

11.08.2025 14:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Balıkesir'de yıkılan ve hasarlı bina sayısı belli oldu

Bakan Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gelen ihbarlar neticesinde 1 binanın yıkıldığını, 13 binanın ağır hasarlı olduğunu ve 61 yapının da az hasarlı olduğunu açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarımıza başlandığını duyurdu.

Bakan Kurum, şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde son durumu açıkladı.

"61 AZ HASARLI YAPIYI TESPİT ETTİ"

Bakan Kurum paylaşımında şunları kaydetti: 

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık.

Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti.

Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. 

Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. 

Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir