Balıkesir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi; 27 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu Balıkesir Batı gişeleri ile Kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İzmir - İstanbul arasında sefer yapmakta olan Ç.S. yönetimindeki 06 VT 388 plakalı Varan Turizm’e ait yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilirken, kazayı görenler durumu sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan müdahaleler ile otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Kaza sonrasında, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İzmir Otobanı Balıkesir Batı gişeleri ile Kuzey gişeleri arasında İzmir İstanbul istikametinde bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre 27 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterine Ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş olup, yaralılarımızın hastanelere sevkleri yapılmaktadır."

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.