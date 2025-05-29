Balıkesir’deki patlayıcı fabrikası faciasındaki korkunç gerçekler ortaya çıktı

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün haberine göre, 24 Aralık 2024’te Balıkesir’de bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'de meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, 12 işçi de ağır yaralanmıştı. Şirketin hisselerinin bir bölümü geçtiğimiz yıl, Çekya merkezli Topalipo AŞ'ye devredilmişti. Şirketin ortakları arasında Turkuvaz Medya Grubu’nun sahibi Ömer Faruk Kalyoncu’nun Zirve Holding’i ve Senta Madencilik bulunuyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “GÜVENLİ DEPO YOK, DENETİM ZAYIF”

Mahkemeye sunulan nihai bilirkişi raporu, patlamanın ardından hazırlanan ön raporun aksine olayın sorumluluğunu doğrudan ihmallere bağladı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

Kapsül üretim alanında mevzuata aykırı şekilde fazla sayıda kapsül depolandı.

Gerekli ve yönetmeliklere uygun bir mamul deposu tesis edilmedi.

Denetim ve güvenlik önlemleri yetersiz kaldı.

İş yerinde kapsamlı bir kontrol mekanizması kurulmadı.

Firma, gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmedi.

Çalışma alanı, güvenli üretim koşullarına uygun değildi.

Raporda ayrıca, sorumlu müdürlerin önlem alma ve denetleme konularında eksik davrandığı açıkça ifade edildi.

DİREKTÖR: “YETKİM SINIRLIYDI, KARARI ÜST YÖNETİM ALIR”

Davanın sanıklarından Operasyon Direktörü Cem Yılmaz, mahkemede verdiği ifadede, önemli kararları alma yetkisinin kendisinde değil, şirketin yönetim kurulunda olduğunu söyledi. “Benim yalnızca 10.000 dolara kadar satın alma yetkim var. Daha büyük kararları ancak yönetim kurulu alabilir,” diyen Yılmaz, güvenli depo gibi hayati önemdeki kararların da bu kapsamda olduğunu belirtti.

AVUKATLARDAN YARGILAMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Hayatını kaybeden işçilerin ailelerini temsil eden avukatlar, bilirkişi raporunu olumlu bulduklarını belirtirken, İş Güvenliği Müdür Vekili’nin de ‘asli kusurlu’ sayılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Cem Yılmaz’ın ifadesi doğrultusunda, şirketin üst yönetiminin de davaya dahil edilmesi gerektiğini savundular.

DAVANIN YENİ DURUŞMASI YARIN

11 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İddianame hazırlandı ve dava başladı. Operasyon Direktörü Cem Yılmaz ile Şirket Sorumlu Müdürü Serkan Bozoğlu, Mühimmat Üretim Müdürü Murad Bayraktar, İş sağlığı ve Güvenliği Müdür Vekili Hulusi Yağız Aboumarsa “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan yargılanıyor. Davanın yeni duruşması yarın görülecek.