Balıkesir'de meydana gelen ve 11 çevre ilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem ardından Simav fayı sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Balıkesir'den hangi fay hattı geçiyor? Simav fayı nerede? Simav fayı hangi şehirlerden geçiyor?

SİMAV FAYI NEREDE, HANGİ İLLERİ ETKİLİYOR?

Simav Fayı, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde, özellikle Balıkesir ilinin Simav ilçesi çevresinde yer alan aktif bir fay hattıdır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bu fay, Simav ilçesi civarından başlayarak güneydoğuya doğru ilerler ve Gediz Graben Sistemi'nin bir parçası olarak Batı Anadolu’nun karmaşık tektonik yapısında önemli bir konuma sahiptir.

Fay hattı, Simav’dan başlayarak Kütahya ve çevresine kadar uzanır ve bölgedeki yer kabuğundaki gerilmelere bağlı olarak depremlere neden olabilir. Bu nedenle Simav Fayı, Balıkesir, Kütahya ve çevre iller için deprem riski taşıyan önemli bir fay hattı olarak kabul edilir.

NAŞA FAY ZONU NEREDE?

Naşa Fay Zonu, Simav Fayı’nın bir uzantısı olarak Kütahya’nın Naşa beldesi çevresinde yer alır. Bu bölge, fayın yüzey kırıklarının gözlemlenebildiği ve sismik aktivitenin yoğun olduğu alanlardan biridir.

SİMAV FAYININ DEPREM POTANSİYELİ NE?

Deprem uzmanları, Simav Fayı’nın 6.0 ile 7.0 büyüklüğünde depremler üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Fay, hem normal fay hem de bazı kesimlerde doğrultu atımlı fay karakteri gösterebiliyor.