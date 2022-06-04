Balıkesir depremlerinden sonra Naci Görür'den açıklama: 'Bölgenin deprem potansiyeli yüksek'
Balıkesir'deki gece saatlerinde gerçekleşen 4,1 ve 4,7 büyüklüğündeki depremlerden sonra Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, "Bu yörede 1850-1890 arasında çok deprem var. Bölgenin deprem potansiyeli yüksek" dedi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Deprem nedeniyle kentte yaşayanlar paniğe kapılırken Manyas ilçesindeki birçok kişi, depremin ardından sokağa çıktı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'deki depremlerden sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, bölgenin deprem potansiyeline dikkat çekti.
Görür, "Arkadaşlar, Balıkesir ve çevresinde peş peşe 4,9’a varan depremler oldu. Bunlar muhtemelen Balıkesir-Kepsüt Fay zonunda. Doğrultu atımlı ve sağ yönlü fay. Bu yörede 1850-1890 arasında çok deprem var. Bölgenin deprem potansiyeli yüksek" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar, Balıkesir ve çevresinde peş peşe 4,9’a varan depremler oldu. Bunlar muhtemelen Balıkesir-Kepsüt Fay zonunda. Doğrultu atımlı ve sağ yönlü fay. Bu yörede 1850-1890 arasında çok deprem var. Bölgenin deprem potansiyeli yüksek. Sevgiyle pic.twitter.com/42ApKceo6W— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 4, 2022
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