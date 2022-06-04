Balıkesir'de art arda depremler: İstanbul ve Bursa'da da hissedildi

04 Haziran 2022 Cumartesi, 07:39

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kentte yaşayanları panik kapladı. Manyas ilçesindeki birçok kişi, depremin ardından sokağa çıktı.

Depremler, İstanbul'un bazı ilçeleri ve Bursa'da da hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi teyakkuza geçti. Deprem üssü ve o bölgeye yakın olan İbirler, Davutlar, Yaylabayır, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

120 DAKİKADA 30 DEPREM

Depremler yurttaşlar arasında paniğe neden olurken, ilk depremin olduğu saat 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.