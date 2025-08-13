Balıkesir'in plaka kodu ne? Balıkesir'in plaka numarası kaç? Balıkesir ve ilçelerinin plaka harfleri...

Balıkesir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BALIKESİR'İN PLAKA KODU NEDİR?



Balıkesir’in plaka kodu 10 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Balıkesir’de araç plakaları, 10 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Balıkesir Plaka Kodunun Anlamı

Balıkesir’in plaka kodu olan 10, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 10 sayısı, Balıkesir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Balıkesir ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Altıeylül 10 A, 10 AE

Ayvalık 10 AY, 10 AV

Balya 10 BA, 10 BL

Bandırma 10 B, 10 BD

Bigadiç 10 BG, 10 BC

Burhaniye 10 BU, 10 BH

Dursunbey 10 D, 10 DB

Edremit 10 E, 10 ED

Erdek 10 ER, 10 EK

Gömeç 10 G, 10 GM

Gönen 10 GN, 10 GO

Havran 10 H, 10 HV

İvrindi 10 İV, 10 IV

Karesi 10 K, 10 KS

Kepsut 10 KP, 10 KE

Manyas 10 M, 10 MY

Marmara 10 MR, 10 MA

Savaştepe 10 S, 10 SV

Sındırgı 10 SD, 10 SG

Susurluk 10 SU, 10 SR