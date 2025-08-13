Balıkesir'in plaka kodu ne? Balıkesir'in plaka numarası kaç? Balıkesir ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 14:43:00
Balıkesir’in plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Balıkesir ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Balıkesir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BALIKESİR'İN PLAKA KODU NEDİR?


Balıkesir’in plaka kodu 10 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Balıkesir’de araç plakaları, 10 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Balıkesir Plaka Kodunun Anlamı
Balıkesir’in plaka kodu olan 10, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 10 sayısı, Balıkesir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Balıkesir ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Altıeylül    10 A, 10 AE
Ayvalık    10 AY, 10 AV
Balya    10 BA, 10 BL
Bandırma    10 B, 10 BD
Bigadiç    10 BG, 10 BC
Burhaniye    10 BU, 10 BH
Dursunbey    10 D, 10 DB
Edremit    10 E, 10 ED
Erdek    10 ER, 10 EK
Gömeç    10 G, 10 GM
Gönen    10 GN, 10 GO
Havran    10 H, 10 HV
İvrindi    10 İV, 10 IV
Karesi    10 K, 10 KS
Kepsut    10 KP, 10 KE
Manyas    10 M, 10 MY
Marmara    10 MR, 10 MA
Savaştepe    10 S, 10 SV
Sındırgı    10 SD, 10 SG
Susurluk    10 SU, 10 SR

 

