Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:42

Güncelleme: 23.12.2024 - 17:42

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın katıldığı bir panelde fenalaştı. Katılımcı olarak yer aldığı panelde konuşma yaptıktan sonra plaket takdimi esnasında fenalık geçiren Aydın’a ilk müdahale orada yapıldı. Peki, Nevzat Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın'ın sağlık durumu nasıl?

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın, 8 Mart 1976’da dünyaya geldi. Aydın, Türkiye'nin ilk ve en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve eski CEO'sudur. Aydın, 2001 yılından bu yana ifa ettiği Yemeksepeti'nin CEO'luk görevinden 1 Kasım 2021 tarihinde ayrılmıştır. 2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en yüksek değerlemesi olan 589 milyon dolar karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero bünyesine katıldı.

2 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nevzat Aydın, 2010-2012 tarihleri arası Dragon's Den programındaki yatırımcı/jürilerden biri olarak yer aldı. 2013 ve 2015 yıllarında ise Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi'nde birinci seçilen Nevzat Aydın, 2017'de ise American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü'ne layık görüldü. 178 ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı'nın Türkiye'deki ayağı olan GEN Türkiye, 2020 yılında Nevzat Aydın'ın yönetim kurulu başkanlığında kuruldu.

NEVZAT AYDIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Trabzon’da bugün “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı olarak katılan iş insanı Nevzat Aydın fenalaştı. Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.