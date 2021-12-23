Balıkesir Sarıalan’da altın madenine geçit yok

23 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Bölge halkı ve çevre örgütleri, CVK Madencilik tarafından Balıkesir Sarıalan’da yapılmak istenen projenin halkın katılımı toplantısında şirketi protesto etti. Şirket, İvrindi’nin Sarıalan, Gökçeyazı, Sofular, Çamköy, Akçalören, Dallımandıra ve Kirazköy mevkilerinde “Altın, Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi” projelerini hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.

DAVA SÜRÜYOR

CVK Madencilik’in, altın bakır madeni zenginleştirme tesisi için halkın katılımı toplantısı düzenleyeceği bilgisini alan çevre örgütleri önceki gün Sarıalan köyünde bir araya geldi. Aralarında Kazdağları Ekoloji Platformu Bileşenleri, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Burhaniye Çevre Platformu, Balıkesir Çevre Platformu, Orhanlar Dayanışması, Ayvalık Tabiat Platformu’nun ve Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, Balıkesir Tema Temsilciliği’nin olduğu örgütler, toplantı için Sarıalan köy meydanında hazırlık yapıp sahne kuran CVK Madencilik’i sloganlarla protesto etti. Şirketin bir yıl önce “Burada zenginleştirme yapmayacağız” diyerek yalan söylediğini, şimdi ise siyanürle zenginleştirme dosyası sunduğunu belirten halk, toplantıya karşı çıktı. Köylüye, proje ile ilgili bir davanın sürdüğünü bu nedenle yeni bir çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmasının hukuki olmadığını söyleyen çevre örgütü temsilcileri ayrıca, altın madenciliğinin zararlarını da anlattı. Madende çalışan bazı gençlerin şirketi dinlemek istediklerini belirtmesi üzerine köylüler ile gençler arasında gerginlik yaşandı.

YARGIYA TAŞINDI

Öte yandan, İzmir’in Tire ilçesinde kurulmak istenen maden ocağı projesine karşı direniş başlatan yöre sakinleri başlattıkları mücadeleyi yargıya taşıma kararı aldı. Sivil toplum örgütleri ve Tire Belediyesi, maden şirketine verilen ruhsatın iptali için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine dava açtı.