Balıkesir Sındırgı 6.1 ile sallandı... Manisa'da 26 bina hasar aldı: 5 ilçede eğitime ara verildi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi.
Vali Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle açıklama yaptı.
Açıklamada, kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiği, taramaların sürdüğü belirtildi.
5 İLÇEDE EĞİTİME ARA
Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.
Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.